La última gala de ‘Reinas del Show’ y su conductora Gisela Valcárcel se encuentran en boca de todos luego de la renuncia en vivo de Allison Pastor al reality de baile tras su altercado con la ‘Señito’.

La inesperada renuncia en vivo de la esposa de Erick Elera se volvió en el tema del momento en todas las redes sociales. Varios internautas expresaron su apoyo a la modelo y criticaron la actitud de la rubia presentadora.

Segú varios usuarios, Gisela ´humilló' en vivo a Allison Pastor y criticaron duramente su actitud ´soberbia’ y ‘pedante’ frente a la joven madre de apenas 25 años.

“Si Gisela trata así a Allison en frente de todos, cómo será detrás con su producción”, “Susan Ochoa y Allison Pastor no necesitan de Reinas del Show”, “Muy cristiana no decía que era???? humillar y sabotear la presentación de Allison en televisión nacional no es muy cristiano de tu parte”, fueron algunos de los comentarios contra Gisela.

ALLISON PASTOR RENUNCIA EN VIVO A ‘REINAS DEL SHOW’

Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO