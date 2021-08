Erick Elera se pronunció en sus redes sociales luego de la renuncia de su esposa Allison Pastor a ‘Reinas del Show’ tras el altercado con Gisela Valcárcel. El actor expresó todo su apoyo a la madre de su pequeño.

El recordado ‘Joel’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ dedicó un tierno mensaje a la influencer Allison Pastor a través de sus historias en su cuenta de Instagram.

“Te amo”, fue la breve, pero contundente descripción de Erick en su red social.

Foto: (Instagram/@erickelera)

¿QUÉ PASÓ ENTRE ALLISON PASTOR Y GISELA?

Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO