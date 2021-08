¡FUEGOOO! La noche de este sábado 21 de agosto, Gisela Valcárcel y Allison Pastor tuvieron un fuerte altercado durante el programa ‘Reinas del Show’. La rubia conductora le preguntó a la esposa de Erick Elera por qué no se fue del programa cuando no se sintió cómoda en el reality de baile. “¿Por qué seguiste participando?, ¿Por qué no te retiraste?” le increpó la ‘Señito’ a la modelo. “Quise hacerlo, Gisela, pero tuve reunión con Armando y literal estoy acá por eso”, respondió Allison. (Video: América TV).