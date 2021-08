¡ALARMA! Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

Durante la última emisión del reality de baile, la modelo y la ‘rubia’ conductora tuvieron un fuerte altercado tras su presentación.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

Al respecto, Gisela Valcárcel se mostró incómoda con toda la situación y expresó lo siguiente:

“Allison está con rabia contenida, ella seguramente esperó que no le contestara, pero cuando alguien dentro y fuera del escenario ya toca pues... no saldría en defensa de quien no conozco”, cuestionó Gisela.

Fotos y Video: (América TV).

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO