Sus canciones y sus emprendimientos empresariales pierden protagonismo cuando un solo gesto suyo trae al presente al simpático “Niño con cara de pez” y -esté donde esté- Erick Elera se convierte otra vez en el inmaduro “Joel Gonzales” que divierte con cada una de sus ocurrencias.

Erick, te vimos con Periko & Jessi León, luego con Cedric Vidal y ahora te juntas con Ralph Armon para la canción “El problema”, ¿te gustan las colaboraciones?

Si tocan mis puertas y me agrada lo que me muestran, yo feliz pero también depende de la confianza. Yo no tengo muchos amigos en el medio, entonces siempre he hecho lo mío.

¿Sientes que hay un poco de mala vibra entre colegas del ambiente musical?

Yo no sé si es mala vibra pero sí siento que cada quien “jala agua para su molino”, no hay mucha disposición para colaborar, pero tampoco he tocado muchas puertas.

El día que recibiste la primera dosis de la vacuna, tu personaje de “Joel” se robó todo el protagonismo...

Jajaja. Yo siempre trato de hacer algo gracioso para robarle una sonrisa a la gente. Es una foto que habla por sí sola, porque yo ni siquiera dije nada, simplemente hice los ojitos hacia arriba y mucha gente lo relacionó con “Al fondo hay sitio”.

Lo que quería resaltar es que el personaje no te abandona o tú tampoco lo dejas ir...

A mí mucha gente me sigue escribiendo en las redes sociales porque la serie la pasan por las tardes. Eso es chévere, sorprendente y es gratificante, y a mí no me molesta para nada.

Definitivamente le guardas mucho cariño a “Joel”.

“Joel” nunca va a salir de mí porque a mí también me gusta. Cuando estoy con mi familia, hago algunas tonterías como “Joel”, pero también estoy satisfecho porque he hecho otros personajes que han gustado.

¿No te da miedo que te encasillen actoralmente?

Al principio también tenía ese temor pero la gente ya me ha visto en otros personajes. Yo no siento que me he encasillado, pero creo que la gente me identifica más con la comedia. Es un reto quitarle de la cabeza a la gente esa idea de que solo hago comedia.

¿“Oliverio” no ha tenido la misma repercusión?

Justamente me refería a “Oliverio” cuando dije que ya había hecho personajes distintos. Creo que también fue bastante fuerte, no el principal, pero sí se ganó el cariño de la gente, y mucha gente hasta el día de hoy me escribe y quieren que él vuelva a “De vuelta al barrio” .

A propósito, ¿te gustó el rumbo que tomó la serie?

De hecho me pareció un poco extraño, pero no la estoy siguiendo mucho, no la veo porque estoy dedicado a mis cosas. He visto la incursión de Magdyel Ugaz, Vanessa Jerí, César Ritter, Paul Vega, que son grandes amigos y actores, a los que extraño muchísimo, por ese motivo me encantaría en algún momento regresar.

Pero no respondiste...

Tengo que ser honesto, me gustaba más la esencia que tenía antes, con Adolfo Chuiman y Teddy Guzmán. Este cambio de época no lo he seguido mucho, tendría que empaparme un poco más de la serie.

Recientemente tu hija mayor, Flavia, dijo que ya no quería otro hermanito, ¿Han conversado esa posibilidad con Allison Pastor?

Ahora mismo no estamos pensando en tener uno más. Lucas fue planeado, nosotros nos pusimos de acuerdo, y así fue. Pero ahora mismo no hay apuro, aunque sí hemos conversado, y más adelante nos gustaría tener otro.

¿En el futuro inmediato no hay planes de volver a cambiar pañales?

Al menos de manera planeada no, pero si llega el regalito lo tomaríamos de la mejor manera, porque igual está en el plan tener otro.

¿Te incomodó que Belén Estévez te diga doble cara?

No. Yo no soy doble cara para nada, yo digo las cosas como son, y siempre hablo con la verdad. A Belén la estimo un montón, siempre tuve una buena relación con ella, es una chica linda y baila hermoso. No he tenido la oportunidad de hablar con ella después de eso, y yo decidí dejar ahí las cosas porque no hablé de favoritismo, hablé del tema que estaba pasando con mi esposa, y creo que ellos lo tomaron de otra manera.

¿Te dejó un sinsabor con “Reinas del show”?

Para nada. Jamás quise ser protagonista de eso. Allisson es la que está ganándose el cariño de la gente sola y, cuando vamos por la calle, ahora le piden fotos a ella y no a mí. Se está ganando un nombre propio.

Sorprendió su perfomance y recibió comentarios positivos.

¡Eso está chévere! Yo jamás quise ser el protagonista de eso, por eso ni me ves ahí metido en el programa. Fui una vez y no fui más, porque es su momento y hay que respetar eso.

Cuando se filtró la foto del beso de tu amigo Andrés Wiese con Andrea Luna en Miami, en las redes los internautas le pedían a Pietro Sibille que cante el “Gringo atrasador”...

Me causa gracia lo que me cuentas, pero prefiero no hablar del tema. A Andrés no lo veo hace mucho tiempo, por eso no sé nada, Andrea es una chica talentosa y a Pietro lo admiro muchísimo porque es un gran actor.