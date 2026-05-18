Ante el incremento de casos de sarampión, que suman 257 hasta la fecha, el Gobierno declaró en emergencia sanitaria por brote de la enfermedad a la región Puno, donde están la mayoría de afectados, y por riesgo elevado de propagación a Lima Metropolitana, el Callao y otras 11 regiones.

La medida, oficializada ayer en el Peruano, tendrá una duración de 90 días, periodo en el que se ejecutarán acciones urgentes para contener el avance del virus, entre ellas el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el monitoreo de casos sospechosos y la intensificación de las campañas de vacunación.

Las otras regiones vulnerables frente a este mal, que se transmite por el aire al toser o estornudar, son Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

VACUNACIÓN. A raíz de esta normativa, el Ministerio de Salud señaló que se enfocará en reforzar la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el sarampión en niños menores de 10 años, 11 meses y 29 días.

Asimismo, en los distritos de Juliaca y San Pedro de Putina Punco, en Puno, se viene vacunando también a adultos de hasta 59 años, 11 meses y 29 días, con el objetivo de contener el avance de la enfermedad.

El exministro de Salud Víctor Zamora consideró que la declaratoria de emergencia sanitaria es tardía para un virus que se propaga rápidamente, e insuficiente pues no explicita la preparación de los servicios para atender a los enfermos.

“El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen: una persona infectada puede generar hasta 18 casos secundarios en población susceptible”, alertó.

OJO AL DATO. Los padres de familia deben llevar a sus hijos al hospital si tienen síntomas como fiebre, sarpullido, congestión nasal y tos.