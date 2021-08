Allison Pastor descartó que su esposo Erick Elera sea celoso con sus bailarines, tal y como le viene sucediendo a varias participantes de “Reinas del show” . Y es que la pareja del actor solo tiene palabras de amor y orgullo hacia el padre de su pequeño Lucas.

“Erick nunca se ha puesto celoso de los bailarines. Él sabe cómo es mi trabajo y está en este mundo artístico, sería absurdo que me cele, sería como si yo lo celara porque besa a una chica en las actuaciones. Eso es parte del trabajo, y tengo todo el apoyo de él”, resaltó la competidora del show de la ‘Señito’.

Por otro lado, la también influencer prometió a sus seguidores levantar la copa del programa de América TV, pese a la fuerte lesión que la llevó a una clínica local hace varias semanas.

“No estoy del todo recuperada, pero estoy recontra motivada porque me quiero llevar esa corona, así que vamos con todo. Yo me veo con la corona puesta, me la llevo sí o sí, se va a mi casa”, remarcó.

