Monique Pardo estuvo enlazada este miércoles 18 de agosto con el programa ‘Amor y Fuego’ donde aseguró que sus problemas de salud se están complicando a causa del accidente que sufrió en el set de la presentadora Gisela Valcárcel.

La interprete de ‘Caramelo’ se encuentra delicada de salud luego de la fuerte caída que sufrió durante su participación en ‘El artista del año’ mientras actuaba como refuerzo del participante Diego Val.

“No puedo más, no puedo más, no me dejes morir, es responsabilidad suya, es su programa... Te llenas la boca de Jesús pero el Diablo es tu padrino”, comenzó diciendo Pardo.

Ahora, la veterana artista pide a la ‘señito’ que no la abandone en los difíciles momentos que atraviesa, incluso confesó que ha pensado en acabar con su vida.

“Me duele la indiferencia, me duele el desprecio, no quiero cometer una locura, no quiero irme antes que Dios me diga ven... Me están matando y no les voy a dar el gusto porque antes que ustedes me maten, me mato yo. Ya no puedo más”, añadió Monique entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR