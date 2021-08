¡Muy molesta! Así se mostró Chiara Pinasco , conductora de “TEC”, a través de sus redes sociales. La hermana de Bruno Pinasco le pidió al presidente de la República, Pedro Castillo , un plan de regreso a clases presenciales a través de un contundente mensaje.

Vía Instagram, la destacada conductora de televisión cuestionó al mandatario por no pronunciarse sobre el retorno a clases presenciales en Lima Metropolitana.

“Es increíble que en el gobierno de alguien que se jacta de ser maestro y tener palabra de maestro, la educación sea la última rueda del coche y no una prioridad (...) No hay plan para un retorno a clases seguro, voluntario, paulatino”, señaló Chiara Pinasco.

En otra historia de Instagram, la hija de Luis Ángel Pinasco lamentó que el sector educación no se haya tomado en cuenta como principal prioridad, siendo los escolares los más afectados.

“Los niños necesitan socializar para aprender y aunque no lo crean, son los que más adaptados están y los que mejor acatan las reglas de bioseguridad. Es cuestión de que siquiera haya el interés de generar un plan para que puedan volver, pero ni eso hay”, agregó.

Por último, aclaró a sus seguidores que su mensaje va más allá de ser simplemente un reclamo político hacia Pedro Castillo, ya que hubiera hecho lo mismo en caso haya asumido la presidencia Keiko Fujimori.

“Me tienen podrida los políticos del país, no le creo a nadie, a ninguno. Honestamente todos en los que he creído aunque sea un poquito en algún momento, me han defraudado. Son un desastre”, sentenció.