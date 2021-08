Una reciente publicación en Instagram dejó en shock a los seguidores de Ernesto Jiménez y Antonella Bacco , quienes se casaron en abril del 2021 en Estados Unidos tras casi cuatro años de relación. ¿Qué pasó?

Los rumores de un posible divorcio iniciaron cuando Antonella publicó una curiosa fotografía con dos de sus amigas más cercanas, en las que aseguraba que estaban “libres de compromisos”.

“Solteras, solteritas amigos”, escribió la pareja del exchico reality, despertando el asombro de sus más de 80 mil seguidores en la plataforma.

Tras ello, los internautas se preguntaron si realmente la popular ‘parejita’ se había separado, pues ambos se mostraban muy enamorados en redes sociales y no había sospecha de una posible ruptura.

Antonella aclara rumores sobre separación

Vía Instagram, Antonella Bacco explicó que todo se trataría de una simple confusión, pues no se había expresado de la mejor manera en dicha publicación.

“Acabo de darme cuenta de que me están mandando un montón de mensajes pensando que Ernesto y yo hemos terminado, porque yo puse ‘solteras solteritas’”, señaló en un inició la castaña influencer.

“¡A lo que me refería es a ellas! Yo estoy felizmente casada, no se preocupen... Ernesto me va a matar jajaja”, agregó para luego solo atinar a reírse de la terrible confusión.

