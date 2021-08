Santi Lesmes dejó en evidencia a Paula Manzanal al dejar entrever que su romance con Fabio Agostini fue armado. Según contó el conductor, ellos terminaron su relación cuando no fueron aceptados en el reality de España “La Isla de las Tentaciones”. “Ellos intentaron ingresar como pareja al reality. El día que les contestaron que no ingresaban, ese día terminaron su relación”, sostuvo. Paula no pudo ocultar su molestia en ‘América Hoy’ por dichas afirmaciones. | VIDEO: América TV