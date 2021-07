El fotógrafo Ernesto Jiménez, quien en su momento fue figura de Latina Televisión, contó el sin sabor que vivió cuando trabajaba en dicho canal.

Ernesto Jiménez contó que en la fiesta de preventa de Latina, se enteró que ya no formaba parte del mismo para el año siguiente, es decir, había sido despedido.

“Fui a la preventa, me entero que ya no seguía en Latina el próximo año, me entero en la fiesta de preventa, parado en el escenario, feliz de la vida, frente a los auspiciadores”, contó Ernesto Jiménez.

Ernesto Jiménez reveló que sintió como si hubiera sido despedido frente a cámaras. “Como si estuviera en un programa de televisión siendo despedido en vivo”.

“A pararme como un burro en el escenario, viendo la publicidad de un programa donde ya no estaba, eso me pareció, me fui bastante descontento, me pareció bastante humillante. No me gustó cómo se dio eso. Nunca lo he dicho, pero veo que le pasa a muchas personas”.

Finalmente recomendó a Latina cambiar a sus productores. “En vez de pensar que la culpa la tiene el conductor, por qué no dejan de reciclar a los productores”.

