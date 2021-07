Nicola Porcella volvió a protagonizar un altercado en la última edición de Guerreros 2021, reality de Televisa en México. En la noche del martes 20 de julio, el peruano explotó frente a cámaras tras una discusión con el participante argentino Agustín Fernández, provocando que el chico reality se pronuncie en sus redes sociales.

Sin embargo, lo que le molestó a Porcella no fue la discusión contra el argentino, sino que la presentadora del programa, la mexicana Tania Rincón, le gritara delante de todos y no actuara - a su parecer - de manera justa.

“La verdad es que ya estoy un poco cansado de los que pasa en Guerreros (...) Sí estaba discutiendo con Agustín, pero detrás de cámaras como siempre lo hago, no se escuchó nada”, manifestó.

Y es que, revisando el video de la competencia, se ve que Tania Rincón increpa a Porcella frente a todos y le llama la atención, haciendo gestos con las manos. Luego dice ante las cámaras: “tenemos un público infantil, hay que recordarles a todos que se bajen los ánimos”.

Para el ex de Angie Arizaga, estaría buscando provocarlo con el objetivo de dañar su imagen ante el público.

“Ya cansa que me quieran dejar mal siempre, que nunca me digan las cosas tranquilo, que siempre quieran gritar. Yo soy una persona de 33 años. Soy un padre de familia, me tomo muy a pecho la competencia, pero creo que uno tiene que ser inteligente para saber cuándo tiene que dar un paso al costado o cuando ya te está afectando por fuera (...) No apoyo que te griten delante de todo el mundo, que te traten mal”, señaló.

Guerreros México

Finalmente, arremetió contra la presentadora: “se burlan de mi, hago un reclamo de las playeras (la camiseta) y me dijeron que lloro por la licra. Entonces, ¿hay igualdad no?”.

Cabe indicar que Nicolla Porcella dijo que este fin de semana regresará al Perú, dejando en suspenso si renuncia al programa mexicano.

