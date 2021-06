Luego de que la cantante peruana Leslie Shaw denunciara que su excommunity manager Jennifer León le robara 39 mil dólares y tuviera videos íntimo suyos, Nicola Porcella salió al frente.

Desde México, el guerrero y capitán Nicola Porcella negó que existan fotos y videos íntimos con la cantante peruana Leslie Shaw luego de que circulara la foto de una grabación de una novela.

Nicola Porcella tuvo que explicar que dicha instantánea fue tomada hace algún tiempo y forma parte de una puesta en escena.

“Amigos, solo para decirles que esta foto es cuando grabamos la novela ‘Ven baila quinceañera’. No existe video, no existe nada, no sé bien qué está pasando con Leslie, pero me solidarizo con ella”, se lee en el mensaje.

Además, Nicola Porcella pidió no creer todo lo que ven en las redes, desligándose de una posible filtración del cual no es partícipe. “No crean estas tontearías”, acotó.

