Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse al acoso y ataques cibernéticos que viene recibiendo la hija menor de Keiko Fujimori, Kyara Villanella, en redes sociales.

En la última edición del programa Magaly TV, La Firme, la “Urraca” condenó duramente el cyberbullying que sufre la menor.

“Lo raro y extraño del asunto es que haya gente tan cobarde que ataque a una chica, a una adolescente como Kyara Villanella Fujimori, la hija menor de Keiko Fujimori porque ella no tiene la culpa de ser la hija de quién es... La que está en política es Keiko, enfréntate a ella, dirige tu furia, tu rabia, tus insultos contra ella porque ella los va a tolerar”, comenzó diciendo Magaly.

“Meterse con una niña es cobarde, la peor cobardía de la gente odiadora. Dirijan su furia hacia otro lado, practiquen un poco de deportes, ya que se sienten tan frustrados, tienen tanta rabia, pero no pueden atacar a una niña. Díganme “fujimorista”, no me importa... Así hubiera sido la hija de Castillo, que evidentemente no es de mi simpatía, no voté por él, no podría votar por alguien como él, sin embargo igual sacaría la cara porque es una niña y a los niños hay que cuidarlos”, añadió muy indignada.

Vale indicar que la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, Kyara Villanella, a través de video en su cuenta de TikTok, pidió que tengan respeto y no la sigan atacando.

Muchos usuarios respaldaron el pedido de la menor y criticaron a los que la acosan cibernéticamente solo porque su madre es la lideresa de Fuerza Popular.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR