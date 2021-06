Kyara Villanella, la hija mayor de Keiko Fujimori, recibió el apoyo de cientos de usuarios en las redes sociales por el ciberbullying del cual es víctima. La adolescente de 13 años fue tendencia luego de que enviara un contundente mensaje a los detractores de su madre, la candidata presidencial de Fuerza Popular.

La menor pidió que cesen los ataques, pues ella “no eligió” a la familia que tiene.

“Por qué la gente me está atacando por mi familia. Yo sé que algunas personas la odian (a mi mamá). Yo no elegí a la familia a la que tengo, amo a mi familia, la adoro. No importa lo que digan, yo no voy a cambiar de opinión”, dijo en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Luego pidió a sus seguidores que dejen de comentar sobre temas políticos, donde ella no tiene nada que ver. Aseguró que ella lee cada uno de los comentarios negativos y puso en evidencia a un usuario que se refirió a ella con fuertes calificativos.

MIRA: La curiosa actitud de Kaori mientras Keiko Fujimori le llama la atención a su hermana Kyara

“Las personas no deberían comentar sobre política en mi TikTok, no tiene nada que ver, y la mayoría de los comentarios de estas personas son mayores de edad, ellos deberían estar danto el ejemplo. Si leo todo lo que ponen y algunas cosas si pueden herir”, sentenció.

En Twitter, cientos de usuarios se solidarizaron con la menor y exigieron que paren los agravios hacia ella.

No se metan con una niña, es vil y cruel el ciberbullying con Kyara, las justificaciones que hacen, responsabilizando a sus padres,es el pretexto de estos acosadores



Siempre voy a tener diferencias insalvables con los Fujimori, pero es una rivalidad política, nunca avalaría esto https://t.co/a2zNSBjOf5 — Richard Arce (@RichardArcePeru) June 22, 2021

¿Y LAS FEMINISTAS? 🤔



El cyberbullying que sufre la hija de Keiko Fujimori, Kyara Fujimori, es inadmisible en cualquier lugar del mundo. La menor de edad subió un video a TikTok diciendo que ella no eligió a su familia pero que la ama y que algunos comentarios la hieren. pic.twitter.com/eS2ESYqdYL — Luis 🎙️🎧 (@luisbravodiaz) June 21, 2021

¿Kyara Villanella? Más coherente que muchos de lo que se auto proclaman «maduros». https://t.co/F60bU3KXyN — Nicole Mosquera (@nicole160601) June 21, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Erick Elera se reencuentra con su hija

Erick Elera se reencuentra con su hija

TE PUEDE INTERESAR

Andrea Llosa se separa de su esposo tras 16 años de relación: “Es triste, las relaciones se desgastan”