Otto Díaz, uno de los reporteros más reconocidos del programa “Magaly TV La firme”, arremetió otra vez contra el programa “Amor y fuego” y contra la conductora Gigi Mitre.

Esta vez, a través de Twitter, el reportero cuestionó duramente el contenido del programa de Willax Televisión. Aunque no mencionó nombres, hizo referencia al ampay que le hicieron a Rodrigo González en Miami.

“Jajaja me contaron que el programa de la tarde no tenia que poner, que lanzaron un ampay del conductor... lo deben extrañar porque su compañera no entretiene ni en velorio”, escribió Otto Díaz.

El reportero de “Magaly TV La firme” aseguró que no ve el programa sino la Eurocopa: “Me cuentan que más hacen, a esa hora veo la eurocopa”.

Pero eso no fue todo, ya que poco después se refirió a la entrevista que Dalia Durán dio a Magaly Medina e indicó que la esposa de John Kelvin no se presentaría en el programa “Amor y fuego”.

“Como siempre primero en Magaly... mañana en el programa de la tarde “Dalia”... no mi amor no va a ir, díganle a su investigador que deje de llamarla, solo habla en programas que tocan los temas en serio”, indicó Otto Díaz.

