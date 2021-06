La periodista Magaly Medina afirmó que el triunfo de Josimar en “El artista del año” no tendría ningún “mérito” por la calidad vocal de los otros competidores en el reality conducido por Gisela Valcárcel.

“Josimar ganó “El Artista del año”, pero digo yo, solo a Gisela se le ocurre poner a Josimar y a 20 sin voz. ¿Quién iba a ganar? Por supuesto que Josimar, o sea, yo no me enorgullecería de ganar frente a tanto mentecato que no tiene voz”, señaló Magaly Medina.

De acuerdo a la periodista, el programa eliminó a algunos personajes que sí podrían haberse enfrentado vocalmente con Josimar:

“Si te ponen esos contendientes y te van eliminando, más bien, a las personas que sí te pueden dar batalla, entonces tienes el camino libre, y eso no es un mérito, es como si te hicieran ganar, o sea, tienes la camita lista, tú vas a ganar, yo te voy sacando, te pongo puro mediocre que no tiene voz y te dejo solo”.

“¿Por qué sacaron a Maria Grazia Polanco? Ella era la única que podía hacerle cierta competencia, porque tiene buena voz, ella es cantante tanto como Josimar, pero no, ahí no querían competencia, ahí querían que él gane sí o sí, bueno... la dueña del circo es Gise, ella es la que decide”.

“Esa victoria no debe saberle muy dulce porque el mismo tiene que darse cuenta que sus competidores no le llegaban ni a los talones”, concluyó.

