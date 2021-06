La periodista Magaly Medina lamentó la separación de Andrea Llosa y su esposo, Luis Ávalos, con quien tuvo una relación de más de 16 años.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la conductora abordó la noticia y realizó un breve comentario: “Realmente como mujer que también ha pasado por una situación similar, realmente también es una noticia lamentable. Ella también tiene, o tenía un matrimonio de casi 16 años. Ella no ha querido dar más detalles, pero dice que han llegado al mutuo convencimiento de que deben de separarse y que ahora están enfocados, dice ella, hoy día en su programa, hace pocos minutos, están enfocados en ser padres”.





“Cuando una relación llega a un punto de crisis y que no hay más solución o no se le ve más salida que una separación, muchas veces es muy sano antes de terminar haciéndose daño o haciendo daño a otros, a terceros como a los hijos”, reconoció Magaly Medina.

La ‘urraca’ también contó que aunque no es amiga de Andrea Llosa, la noticia le causó tristeza:

“Andrea y yo no somos amigas, somos parte de ATV, parte de este horario estelar en bloque exitoso que tenemos en ATV, pero sin embargo me solidarizo con ella y con su situación por lo mismo que lo entiendo perfectamente, todo el mundo tiene sus razones y ella es libre de contarlas o no, pero definitivamente ella como yo, que todos los días tratamos temas de la vida real y que todos los días estamos hablándole a las mujeres de lo que tenemos que hacer, de cómo hacernos respetar, a veces tomar este tipo de decisiones es muy difícil, es muy difícil sobre todo en su caso, cuando hay hijos de por medio”.

Asimismo, Magaly Medina expresó su deseo de que la pareja evalúe su decisión otra vez recordando sus años de relación: “La vida, es cierto, que continúa, y le deseamos lo mejor a Andrea Llosa, que ellos encuentren un momento de reflexión y de pensar y de valorar y de poner en una balanza los años buenos que han tenido, y que si deciden ser algo más que solo padres y retomar su matrimonio, pues que ojalá lo hagan, pero si no, estoy segura que se van a llevar bien y van a ser los padres que sus hijos necesitan”

“Es una pena, ¿no? empecemos con tan malas noticias este día lunes, primero lo de Jean Deza, que por supuesto no nos asombra para nada, y ahora la separación de Andrea Llosa”, concluyó.

