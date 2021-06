¡Fuertes declaraciones! John Kelvin decidió llamar al programa de Magaly Medina, donde se encontraba de invitada su aún esposa Dalia Durán. Sin embargo, la conversación se volvió bastante tensa entre ambos y hasta hubieron fuertes calificativos de por medio.

En ese sentido, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el cumbiambero lanzó un peculiar comentario, dando a entender que su esposa también le habría sido infiel con el seleccionado Miguel Trauco.

“Ella no es una santa, que cuente su verdad. ¿Sabes por qué me perdonabas? Porque tú también hacías tus cochinadas como yo (...) Pregúntale qué futbolista le escribía y que lo metiste al departamento que yo pago y donde viven mis hijos (...) Yo ya no voy a decir nada, saldrá la esposa de este jugador a decirlo todo”, expresó bastante molesto.

Frente a estas acusaciones, la cubana no dudó en responder y aseguró que había mantenido conversación con el futbolista, pero que nunca aceptó ningún viaje o encuentro de por medio.

“Con Trauco si hablé, pero jamás sucedió nada, no hubo aceptación de ningún viaje... Es verdad, no tengo por qué ocultarlo. Estaba separado de su esposa, fue justo cuando salió el ampay de John y nosotros estábamos peleados. Incluso, no solamente fue ese futbolista, han sido varios, y no solo futbolistas y tú lo sabes John”, respondió Dalia Durán.

