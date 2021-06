¡Bomba! Dalia Durán estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, para ponerle de una vez por todas fin a su romance de más de 12 años con John Kelvin.

Sin embargo, el cantante no se quedó callado y decidió llamar en vivo al programa de la ‘Urraca’ para también dar su descargo sobre las declaraciones de su exesposa.

“Pena me das tú, que yo no sabía con quién me acostaba y con quién me casé, que ahora quieres vivir a costillas de mi, eso me da pena... Que te metas en tu cerebro que no eres cantante, tú no eres cantante, no eres músico, no vives de la música, no sabes ni lo que es”, comenzó diciendo el cumbiambero muy molesto.

“Acá las cosas tienen que ser parciales, ¿acaso porque ella es mujer, ella tiene que quedar bien y yo mal? Que cuente su verdad, no es una santa (...) Eres una señorita, porque una señora no se sienta en un set para vivir del marido”, agregó.

En ese sentido, John Kelvin no dudó en arremeter contra Dalia Durán, y hasta la tildó de “poca cosa” por no tener una profesión.

“¿Sabes por qué me perdonas? Porque tú también haces tus cochinadas como yo. Yo regresé a la casa porque tú me lo pediste (...) Tienes empleada, tú no cocinas, no lavas, no planchas, no haces nada porque no tienes ninguna profesión. Sé Dalia Durán por ti misma, no por tu marido, no por John Kelvin”, finalizó.

