El cantante John Kelvin se pronunció a través de Instagram luego que la periodista Magaly Medina contó su llamada durante el programa “Magaly TV La firme”.

En las Instagram Stories, John Kelvin respondió a sus detractores y aseguró que Dalia Durán, su esposa y madre de sus hijos, no era una “santa”.

“Que se vayan a la misma mie*** todos, santa no eres, nunca fuiste, dizque señora. Ahora las cosas serán diferentes entre nosotros”, se lee en la publicación de John Kelvin.

“Deseas ser famosa, espero te dure tu fama de cantante, pero ten en cuenta que yo seré el padre de nuestros hijos siempre y te mantuve por años”, agregó el cantante de cumbia.

Junto a esta amenaza, John Kelvin compartió una fotografía de sus esposa al interior de una bañera y hasta etiquetó su usuario de Instagram.

Cabe resaltar que Magaly Medina cortó la comunicación con John Kelvin luego que él menospreció a su esposa con lamentables expresiones: “Que te metas en tu cerebro que no eres cantante, tú no eres cantante, no eres músico, no vives de la música, no sabes ni lo que es (...) Tienes empleada, tú no cocinas, no lavas, no planchas, no haces nada porque no tienes ninguna profesión”, le dijo.

Foto: Instagram John Kelvin

