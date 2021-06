Dalia Durán decidió declarar en exclusiva para las cámaras de Magaly Medina, pues asegura que ya no quiere que su aún esposo John Kelvin viva bajo el mismo techo que ella, debido a los diversos ‘ampays’ en los que ha sido protagonista.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que la cubana diera a entender que el cumbiambero la obligó a tener intimidad con ella luego de haberle sido infiel.

“Me da pena que él tire a la borda todo por calentura del momento. Obvio que dormía conmigo en la misma cama. Me pidió tener intimidad, pero yo no he aceptado estar con él, por eso también tuve problemas, me obligó a tener relaciones con él”, comenzó diciendo.

“Él dice que ama a sus hijos, pero cuando tú amas de verdad, cuidas a la mujer que te los dio, porque es la persona que cuida diariamente de ellos, y si su madre no está emocionalmente bien y él no da esa tranquilidad, definitivamente el hogar de desequilibra. Y ahora quien lleva las riendas de mi casa soy yo”, agregó tajantemente.