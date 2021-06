¡Triste noticia! Andrea Llosa utilizó los últimos minutos de su programa para anunciar, muy apenada, que decidió separarse de su esposo Luis Ávalos, con quien ya tenía una relación de más de 16 años.

“Siempre le he dicho que no es fácil estar aquí parados en un set de televisión para contarles una historia íntima, dolorosa y triste, y ahora me toca a mi estar parada. Quiero contarles, porque muchos de ustedes pueden estar pasando por una situación parecida”, comenzó diciendo.

“He decidido con mi esposo separarnos después de muchos años. No es fácil contarlo, pero también quiero decirles que es lo que me está pasando. Son historias de la vida real”, agregó.

En ese sentido, la periodista mencionó que llegó a un acuerdo con su aún esposo, y que por el bienestar de sus dos hijos están llevando la fiesta en paz.

“Hay que seguir adelante, ambos estamos enfocados en nuestros hijos, que son lo más importante. Es triste, pero las relaciones humanas se pueden llegar a desgastar, así que ahora somos dos papás que estamos juntos afrontando esta situación por nuestros hijos y porque ellos estén bien”, finalizó diciendo la voz entre cortada.

