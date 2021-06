La presentadora de ATV, Andrea Llosa, sorprendió a los televidentes al anunciar que se separa de su esposo y padre de sus hijos luego de 17 años de relación. En su programa, la periodista no dio detalles del motivo del distanciamiento, pero que se trata de una decisión mutua.

“He decidido con mi esposo separarnos después de muchos años. No es fácil contarlo, pero también quiero decirles que es lo que me está pasando. Son historias de la vida real (...) las relaciones humanas se pueden llegar a desgastar, así que ahora somos dos papás que estamos juntos afrontando esta situación por nuestros hijos y porque ellos estén bien”, dijo con la voz entrecortada.

¿Por qué se separa de Luis Ávalos?

La noticia de la separación de Andrea Llosa llama la atención pues, en enero de este año 2021, la conductora de TV había anunciado que tenía previsto casarse por la iglesia con Luis Ávalos ‘Luchín’. Ellos ya habían tenido un matrimonio civil en el 2020, el cual - como ella misma señaló - se desarrolló de manera muy informal.

“Ya me casé (por civil), pero quería hacerlo por la iglesia. Mi esposo me pidió un poco tarde, después de 16 años. Entonces mi sueño era casarme en Italia, en Florencia, y ahora no puedo viajar ni a Chancay (...) La idea era que el año pasado veríamos lugares en Florencia, en La Toscana. Y este año nos casábamos en julio, pero como ves, no me voy a casar”, dijo en entrevista a Trome en el mes de enero.

En dicha entrevista, Llosa reconocía que tenía un “carácter fuerte” y que a su esposo lo tildaban de “mártir”.

“Tengo un carácter más complicado, soy una pesada y más intensa. Él es más tranquilo, nos gusta lo mismo, nunca se opone a nada, no es una persona controladora, todo lo contrario, comentó Llosa.

Y agregó: “Es más, le dicen ‘mártir’ (por aguantarme), te lo juro”.

En aquella época, la presentadora de ‘Andrea’ dijo que no perdonaría una infidelidad y que tenía “un matrimonio de respeto”.

