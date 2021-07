Jesús Alzamora, quien también probó el trago amargo del despido en Latina, fue consultado sobre el monto que debe pagar Jazmín Pinedo de perder la demanda a Latina, pues ya le fue mal en primera instancia.

Resulta que Latina le ganó en primera instancia el juicio por el cual debe pagar 450 mil soles como penalidad a la casa televisiva.

Al respecto, Jesús Alzamora dijo que es un montón de dinero, por lo que espera que le vaya bien en la siguiente instancia.

“Es una locura de billete para una persona independiente como Jazmín ¿No? Ojalá pueda apelar y que puede devolver el fallo a un lugar donde no tenga que pagar esa cantidad..esa locura de billete ¿no?”.

“Amor y Fuego” recordó como Jesús Alzamora se enteró que había sido despedido de Latina en su momento.

“Un día me llama mi jefa y me dice que tiene que reunirse conmigo urgentemente y le digo que no puedo: ¿Te acuerdas que mañana me operan? Me terminan rescindiendo el trabajo cinco horas antes que entrara a un quirófano. No era cualquier operación, me estaban sacando un tumor de una cuerda vocal”, contó en ese entonces.

