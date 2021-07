La conductora de televisión Adamari López volvió a sorprender a sus seguidores con un video junto a su hija Alaïa. Esta vez, la actriz lloró frente a la niña y abrió su corazón.

La exesposa de Luis Fonsi colgó un video en su cuenta de Facebook en el que se la ve sosteniendo una charla íntima con su hija.

Según reveló la pequeña Alaïa en el video, tras pasar un tiempo estudiando karate, logró obtener su cinturón amarillo. “Mi chiquita es capaz de todo lo que se proponga, la amo tanto”, escribió Adamari López en la publicación.

Mientras la pequeña contaba su logro, Adamari López no se pudo contener y se quebró. “La veo y me da tanta emoción... No nos esperábamos que eso pasara”, dijo la conductora de Telemundo.

Cabe resaltar que semanas atrás, Adamari López anunció su separación del padre de Alaïa, Toni Costa, tras casi 10 años de romance.

Pese a la separación, Adamari López y Toni Costa viajaron a Europa con su hija. La conductora ha declarado que espera tener una buena relación con el bailarín.

VIDEO RECOMENDADO

Fiestas Patrias: ¿Cuáles son las medidas restrictivas para el 28 y 29 de julio por el COVID-19?

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, informó cuáles serán las restricciones por 28 y 29 de julio, con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, en medio de la segunda ola del coronavirus que está en descenso.

TE PUEDE INTERESAR