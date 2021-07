La conductora de televisión Adamari López no deja de sorprender a los televidentes al aparecer cada día en el programa “Hoy día” luciendo sus llamativos looks.

Pero lo que los usuarios no dejan de aplaudir es la transformación de Adamari López, quien reveló que lleva varios meses de alimentación saludable y ejercicios, con lo que ha perdido varios kilos de peso.

Fotos: Instagram Adamari López | Telemundo

“Adamari López nos demuestra que querer es poder ¡luce bellísima! ¿Qué tan dispuesta estás a cumplir tus metas?”, señaló Telemundo en una publicación de Instagram, resaltando el ‘antes y después’ de la exesposa de Luis Fonsi.

Así luce en la actualidad

Semanas atrás, Adamari López anunció su separación de Toni Costa tras varios años de relación y una hija en común, Alaia.

Durante una entrevista en su programa, la conductora resaltó que estaba enfocada en cuidarse y valorarse:

“He decidido hacer esto porque precisamente es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo a Alaia y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre. Yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de “Hoy día”, sepa que mi decisión ha sido una que he pensado, he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar, ante todas las cosas, el bienestar de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”, explicó.





En dicha entrevista, Adamari López también señaló que estaba llevando un estilo de vida saludable.

“Para uno ser una buena mamá y ser mamás ejemplares y que podamos darles lo mejor, también tenemos que mantenernos, cuidarnos y enfocarnos en nosotras. Ha sido un tiempo ya viviendo este estilo de vida saludable donde he aprendido a quererme, a amarme, a respetarme, a valorarme y a ser una prioridad (...) Hoy más que nunca les pido oraciones para nuestra familia, para mí, para nuestra hija”.

