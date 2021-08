¡Enojada! Durante la última emisión de “Magaly TV, La Firme” , Jessica Madueño, madre del joven cantante Vasco Madueño , desmintió a Guillermo Dávila , quien aseguró hace días estar intentando acercarse a su hijo.

Según Jessica, el cantante venezolano tramó un encuentro con Vasco Madueño para hacerle una prueba de ADN para descartar su paternidad, y no para iniciar una relación padre e hijo como pensaba Vasco desde un inicio.

Ante tal escenario, el joven cantante decidió llamar a su abogado para hacerse la prueba de ADN en otro laboratorio y en presencia de notarios, debido a la actitud sospechosa de la figura de Latina Televisión.

“Uno de los laboratorios dijo que iba a hacer una prueba exprés, que sale en dos días, que ese es el laboratorio que él llevó. Y el otro laboratorio no está haciendo la prueba exprés, se va a demorar un buen rato, inclusive están mandando unas pruebas a Estados Unidos. Yo creo que su intención era truchar la prueba”, expllicó Jessica Madueño.

“Es un viejo cochino, con todas sus mañas de pobre diablo. Vasco está decepcionado, me dijo ‘mamá, es un payaso’”, agregó la madre de Vasco Madueño, quien asegura que su hijo ya no desea entablar una relación cercana con su padre no reconocido.

