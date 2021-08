Tras el ampay con una misteriosa colombiana, otra joven sale y confiesa su encuentro con el salsero Josimar. Es que al parecer el cantante le habría sido infiel a su novia María Fe Saldaña durante su gira en Estados Unidos.

Durante el programa ‘Magaly TV, La Firme’ de este miércoles 18 de agosto, la joven identificada como Diana Noriega (21) dio detalles inéditos de su encuentro con el ‘Rey de la salsa perucha’.

“Yo pasé una noche con el rey de la salsa, Josimar... Este encuentro se dio cuando fui festival peruano, llegué cuando Josimar estaba cantando, me pongo a grabarlo en Instagram y lo etiquetó, no pasaron dos minutos y me dice: ‘saludos, ven al escenario’... Me da su número y me manda su ubicación para encontrarnos en el hotel”, contó Lina en un primer momento.

“Cuando llegué comenzamos a chapar, cuando estábamos íntimamente ni siquiera se sacó el polo... He tenido mejores (en la cama), añadió.

“Lo que yo quería, él me lo daba, yo era una princesa”, contó entre risas. Sin embargo, la ilusión quedó ahí y cuenta que lo vio con otra mujer.

“Fui al baño, salgo y veo a Josimar en la esquina bien escondidito se estaba chapando con otra persona, me dio asco y me fui”, sentenció.

La joven iba a estar enlazada con el programa de la ‘Urraca’, pero se echó para atrás porque habría recibido amenazas por parte del entorno del salsero.

Cabe indicar que hasta hace unos días el salsero aseguró que continúa en una relación con María Fe Saldana. Sin embargo, no se han vuelto a mostrar juntos.

