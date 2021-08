Antoñito, el hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, se someterá pronto a una nueva operación para mejorar su calidad de vida. Como se conoce, el menor fue diagnosticado con artrogriposis desde su nacimiento, una rara enfermedad de origen genético que afecta a varias articulaciones del organismo.

Por ello, Antonio Pavón viajará con su hijo de 8 años a Filadelfia (Estados Unidos) en los próximos meses a fin de realizarle una nueva operación. Esta intervención “puede ser la última de Antoñito en las articulaciones de la rodilla”, según dijo Santi Lesmes, amigo de Antonio Pavón.

Sin embargo, en esta importante operación de Antoñito no podrá estar presente su madre, la modelo Sheyla Rojas. La ex de Pavón aclaró las razones por las cuales no acompañará a su hijo.

“Es que yo no tengo la VISA. Estoy detrás de eso, cuando la pedí en febrero me negaron la VISA, para mí es complicado. Obviamente, lo único que tengo que hacer es volver a tramitar y espero que esta vez las cosas sí se den”, comentó Sheyla al programa América HOY este 19 de agosto.

Las conductoras del magazine, Melissa Paredes y Janet Barboza aplaudieron a Sheyla por aclarar lo motivos por el cual no viajará con Antoñito en Estados Unidos.

“La gente por allí va a decir ‘no quiere acompañar a su hijo’. Lamentablemente, Sheyla, la gente habla pura tontera y no sabe qué hacer para rellenar un programa y no sabe ver la sensibilidad que uno tiene”, dijo Paredes.

