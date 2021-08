No la suelta. Alfredo Adame , ex político y cantante mexicano, no parará hasta ver a Laura Bozzo tras las rejas. Luego de acusarla ante las autoridades mexicanas por el presunto delito de evasión fiscal, ahora quiere encontrar su ‘cabeza’.

Durante una entrevista con el programa “Chismorreo”, Alfredo Adame ofreció 100 mil pesos para las personas que le brinden información sobre el paradero de la ‘Abogada de los pobres’.

“Mañana voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el Rey Grupero cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”, aseguró el actor de telenovelas.

¿Quién es Alfredo Adame?

Alfredo Adame es un actor de telenovelas mexicano, quien ha tenido por largo tiempo una mala relación con la conductora de televisión peruana, Laura Bozzo.

Durante una reciente entrevista al programa “¡Suéltalo Aquí!”, el actor Alfredo Adame señaló que él le avisó al Sistema de Administración Tributaria sobre la venta de la propiedad embargada del SAT de Laura Bozzo.

“Cuando yo tengo enemigos me informo y les busco, y los investigó y todo ese rollo. Yo ya sabía, ya había dado el aviso hace 6 meses, entonces todo lo que se tardan las autoridades en investigar”, dijo

