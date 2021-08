La renuncia de Allison Pastor a “Reinas del show” tras un vivir un tenso momento con Gisela Valcárcel ha dejado sorprendidos a los televidentes, quienes no dudaron en alzar su voz de protesta en contra de la ‘Señito’. Sin embargo, este tema parece serle indiferente a Jazmín Pinedo .

Una vez culminada la novela gala, la popular ‘Chinita’ prefirió permanecer en silencio y no opinar sobre la salida de Allison Pastor del programa de América Televisión.

“Yo de eso no voy a opinar, si tuvieran que preguntarle algo sería a ella. Yo no me meto en problemas ajenos, no me interesa. Tengo bastante con los míos y con mi medio millón”, expreso la exconductora de “Esto es guerra”, en referencia a la cuantiosa multa que le exige Latina tras retirarse de la casa televisiva.

“Me parece que tienen que hablar los involucrados y yo no tengo nada que ver, la verdad. Quiero concentrarme en mí”, agregó la presentadora de televisión.

No obstante, Jazmín Pinedo decidió hablar sobre el regreso de Leslie Moscoso a “Reinas del show” y señaló que, pese a ser una fuerte competidora, está feliz de verla de vuelta.

“Me encanta, yo creo Leslie tenía muchas ganas. Todas nos esforzamos para estar aquí. La copa se la va a merecer quien tenga que merecerla”, acotó la expareja de Gino Assereto.

Por último, Jazmín Pinedo le pidió a sus seguidores votar por ella para que así pueda levantar la tan ansiada copa en la final. “A todos mis clubes de fans y a toda la gente que me sigue, voten por mí, por favor”.

