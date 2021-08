Tranquila consigo misma. Tras la sorpresiva renuncia en vivo a “Reinas del show” , Allison Pastor ha decidido no emitir declaraciones sobre su inesperada salida del concurso de Gisela Valcárcel .

No obstante, la esposa de Erick Elera ha demostrado a través de sus redes sociales que se encuentra tranquila y hasta alivió a sus fieles seguidores al sonreír frente a cámaras.

Vía Instagram, la también empresaria publicó dos fotografías en donde se ve que está recibiendo el apoyo de su familia, principalmente el de su pareja Erick Elera.

“Te amo hijo” y “Los amo” escribió Allison Pastor a través de sus historias, aclarando así que está más unida a su esposo e hijos tras renunciar al popular programa de la ‘Señito’.

¿Por qué Allison Pastor renunció a “Reinas del show”?

Durante la última emisión del reality de baile, Allison Pastor y Gisela Valcárcel, conductora de “Reinas del show”, tuvieron un fuerte altercado, luego de que la modelo se quejara públicamente de la producción del programa.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

