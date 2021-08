Durante la novena gala de “Reinas del Show”, que se transmitió la noche del sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo tras un incidente con Gisela Valcárcel. Santi Lesmes no dudó en arremeter contra la competidora.

“Con la retirada de Allison se pierde una candidata fuerte, pero yo no sé lo que pueda pasar acá”, explicó Santi Lesmes tras el programa.

“Hay una frase que siempre se dice que es “la pista no se mancha, la pista se respeta”, y da la casualidad que las dos veces que nosotros hemos criticado la coreografía, el desempeño de Allison, ella siempre arremete contra la producción. En la primera amenazó con marcharse y al final, vino la semana siguiente, y hoy ha decidido renunciar en público”.

Asimismo, Santi Lesmes aseguró que Allison Pastor tenía que trabajar en grupo: “Ella dice que ella hace lo que le hace el coreógrafo, lo que le dice la producción, pero si está mal ejecutado, ella tiene que entender que lo suyo es un trabajo en equipo”.

“Lo que no puede, en el momento que el jurado la critica, patear el tablero y decir que no es culpa de ella, que es del coreógrafo, que es de la producción, no, eso no se puede hacer. El desplante que ha hecho para todo el mundo manchándose en vivo es una falta de respeto”, agregó.

Sobre el bajo puntaje que el jurado le dio a Allison Pastor, Santi Lesmes señaló: “Si quieres abandonar la competencia, te damos el puntaje para que te vayas”.

