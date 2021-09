Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien tendría aproximadamente cinco meses de embarazo, mostró por primera vez su ‘pancita’. Deyvis Orosco y la hija de Jessica Newton habían ocultado la noticia que serían padres por varios meses, hasta que finalmente lo confirmaron el pasado 7 de setiembre.

La feliz pareja se mostró en un romántico video publicado en sus redes sociales. En el clip de tan solo 10 segundos, la novia de Deyvis luce un vestido color rojo donde exhibe su avanzando estado de gestación.

A su vez, Cassandra Sánchez de Lamadrid reveló el sexo de su primogénito: un varón. Además de mostrar su pancita de embarazada, dedicó un amoroso mensaje al cantante de cumbia, quien cumple 35 años de edad.

La influencer imaginó qué le diría su bebé a Deyvis Orosco:

“Anoche deje que mi imaginación corriera y me puse a pensar que te diría nuestro enano si pudiera desearte un feliz cumpleaños️. ‘Hola Papi, te escucho entrar por la puerta y de la alegría, salto sin parar cuando escucho tu voz sin calmarme hasta que siento la calidez de tu mano. He escuchado que hoy es tu cumpleaños pero aún soy muy pequeño para darte un regalo. Te prometo que cuando sea grande entraré corriendo por la puerta, cantando feliz cumpleaños y te abrazaré con mucha fuerza. Espero que hoy disfrutes y te diviertas, come un pedazo de torta (dale uno a mami para poder probarlo) y antes de acostarte dime buenas noches para yo poder regalarte mi más tierna sonrisa. Te amo sin habernos conocido aun Papá. Tu pequeño engreído’”, escribió conmovida.

Finalmente, agregó: “feliz Cumpleaños mi amor, te mereces todo lo bueno en este mundo por el hombre increíble que demuestras ser todos los días. Dios te cuide siempre y nos siga dando la dicha de ser felices”.

