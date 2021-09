Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid, mostró un video del preciso instante en que se enteró que se convertiría en abuela. De momento se desconoce cuántos meses de embarazo tiene la novia de Deyvis Orosco.

De acuerdo a las imágenes que compartió la organizadora del Miss Perú, ella aparece sentada junto a sus familiares mientras observan la pantalla de una computadora. Se trataba del mismo video que publicó Deyvis Orosco en las redes sociales, el pasado 7 de setiembre, donde muestra la ecografía de su bebé.

Jessica Newton demora en darse cuenta del hecho, tanto que se queda sin reaccionar por unos segundos. Al ser consciente que del embarazo de Cassandra, la exreina de belleza salta de su asiento y comienza gritar.

Luego se acerca a su hija y le da un fuerte y emotivo abrazo. Junto a la publicación de este video familiar, escribió: “Fue una maravillosa sorpresa del día de la madre… de la misma forma en que Cassandra me hacía primero un dibujo y luego un video para los momentos especiales desde que me acuerdo… Quedé totalmente paralizada y reviví todos los años juntas, mi barriga, mi bebé, mi niña y la hermosa mujer que ahora me regala lo más maravilloso que existe, la vida misma y la bendición de contemplarlo”.

TE PUEDE INTERESAR