Janet Barboza puso en aprietos a Edson Dávila durante el programa “América hoy” al revelar detalles de su vida privada: “Hay algo que no quisiera dejar pasar, ya que estamos hablando del tema, de regresar con el ex, te acuerdas Ethel cuando Edson acá nos declaró de que efectivamente Edson, tú le fuiste infiel a tu pareja y regresaste con tu pareja y te perdonó y hasta ahora están juntos”, reveló. Ante la incomodidad de ‘Giselo’, la ‘rulitos’ añadió: “A lo que voy es que Edson es un ejemplo de que se puede continuar, de que regresas con tu ex después de una infidelidad y todo va bien”. Fuente: América TV