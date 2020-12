Alondra García Miró pasó sus 29 años en Lima al lado de su familia. Mediante sus redes sociales, la modelo dio a conocer que se encontraba en Perú y que regresó por motivos laborales, pues debía protagonizar una campaña publicitaria.

El pasado viernes en la noche la también actriz celebró sus 29 años de edad alejada de su pareja Paolo Guerrero, quien se quedó en Brasil.

En sus historias de Instagram, la joven compartió el instante que llegó a la casa de su abuela y, pese al cansancio del viaje, logró soplar la vela de su torta de cumpleaños. Luego afirmó que se iba a dormir, pues tenía sesión de fotos el sábado temprano.

“Quiero agradecer a todos la bendición que ha sido este fin de semana. He leído todos sus mensajes y me siento tan feliz de que una colección a la que le he puesto tanto de mí, es haya gustado tanto”, señaló la actriz con una fotografía de ella sonriendo.

Cabe señalar que llamó la atención que la modelo pasó sola su cumpleaños, pero descartó estar separada del futbolista. Hace una semana afirmó en su cuenta de Instagram que planea casarse pronto y tener dos hijos con Guerrero.

