Alondra García Miró salió a defenderse tras justificar los comentarios que Paolo Guerrero hizo sobre su trabajo de actriz durante una transmisión en vivo con Jefferson Farfán.

En un live de Instagram con “Choca” Mandros, Alondra aseguró que siempre se “ha puesto en primer lugar”, pero que a veces se enfoca en otras cosas porque “apuesta” por ellas:

“Yo siempre me voy a poner en primer lugar y eso lo he demostrado toda mi vida en cuestión de trabajo y si en algún momento he apostado por algunas cosas y he estado más enfocado en eso, pero nunca me he dejado a mí de lado”, señaló.

Asimismo, Alondra García Miró explicó que su relación con Paolo Guerrero es su prioridad porque le da felicidad: “Yo estoy feliz, yo me siento muy feliz, ahorita estoy muy contenta. Mi felicidad también va a ser mi prioridad, si mi relación me da felicidad, esa también va a ser mi prioridad. Yo busco ser feliz, todo lo que me dé felicidad también será mi prioridad”.

Tras escuchar sus declaraciones, Magaly Medina dio un consejo a todos los televidentes, afirmando que la felicidad no se buscaba en otras personas sino en uno mismo: “La felicidad, querida Alondra, parte de uno mismo, no buscamos que otras personas nos den felicidad, no le damos ese enorme compromiso a la gente que nos aporte felicidad. La felicidad la tenemos aquí, la desarrollamos nosotros, las otras personas vienen a complementar esa felicidad (...) y la otra persona que viene a compartir tu felicidad, no interfiere en eso, porque lo que más quiere una persona que te ama es que tú también desarrolles tus propios sueños".

Incómodo momento

Durante el live, “Choca” le preguntó si estaría dispuesta a grabar la segunda parte de “Te volveré a encontrar”: “Te propone Miguel Zuluaga hacer la segunda parte; hoy lo evaluarías, no es que estaría en tu prioridad en este momento...”.

Alondra admitió que no es su prioridad grabar esa novela y que, si le llega la propuesta, analizará “cómo está su vida" para aceptarla o rechazarla: “Exactamente, y por qué lo digo, eso también se verá en el momento que se me presente un proyecto. Ahí lo evaluaré y veré cómo estoy en mi vida en general”.

“Allá ella que no se valore lo suficiente”, sentenció la “urraca” luego de estas declaraciones.

VIDEOS RECOMENDADOS

Roger del Águila asegura que habla con “seres”

Roger del Águila revela hablar con “seres” y da un anuncio durante la pandemia-OJO