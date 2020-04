Por Carlos Narciso (edson.narciso@prensmart.pe)

Desde Brasil, en donde se encuentra con su novio Paolo Guerrero, Alondra García Miró habló con nosotros de su debut como actriz con la telenovela “Te volveré a encontrar”, que se estrena el próximo lunes 20 de abril, a las 21.30 horas, por América Televisión.

La modelo vive la cuarentena haciendo ejercicios, leyendo libros, cocinando, trabajando y pensando en cómo sacar a flote su empresa como consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

Pese a las dificultades, mantiene sus ilusiones de casarse y por la iglesia, pero la fecha sigue siendo un suspenso.

“Llegará en el momento que Dios así lo quiera”, manifestó vía telefónica.

¿Qué enseñanzas te viene dejando este confinamiento?

Que la única forma que podemos controlar esto y disminuir este virus es quedándonos en casa, cumplir el aislamiento social. Me pongo a ver un poco las noticias, cuánta gente se está quedando sin trabajo. Realmente hay que ser bien agradecidos. Yo, hoy más que nunca, estoy agradecida con Dios y con todo, con mi familia, porque dentro de todo estamos sanos, porque tengo un techo, y espero que esto pase pronto. Esto va a marcar un antes y un después en todos nosotros. Y hay que aprender a valorar la vida, realmente.

Pasando a otro asunto, ¿qué te motivó a actuar, finalmente?

En realidad, llegó Miguel Zuloaga (productor y director de la telenovela) como un ángel para mí porque en ese momento no sabía mucho lo que iba a hacer. Estaba evaluando varias cosas en mi vida y Miguel me presentó este proyecto. Entonces, grabamos el piloto y él vio cierto potencial para yo poder entrar en el mundo de la actuación. Grabé el piloto y me quedé enamorada de la ficción. Me encantó grabarlo. Ahí me dije: "Creo que esto sí es lo mío". Pero Miguel me dijo "todo bien pero tienes que meterte a estudiar porque nadie puede afrontar uno de los protagónicos sin haber estudiado". No me dijo que sí en ese momento. Entonces, me puse a estudiar como no tienes idea. Me metí en los talleres con Sergio Galliani para técnicas de la actuación y Norma Martínez varios meses.

Paolo y Alondra apoyan a una noble causa

¿Qué te ha dicho Paolo sobre tu decisión de ser actriz?

Él está bien, está contento, él y toda mi familia, pero ya hablé de eso. Y si me pudieras preguntar sobre la telenovela, te lo agradecería en el alma.

¿Pero está tan nervioso como tú por el estreno?

No, ah, está tranquilo. Bueno, yo claramente estoy mucho más nerviosa porque es mi debut como actriz y espero de todo corazón que les guste porque le he puesto alma, corazón y vida a mi personaje, a mi trabajo, y me he esforzado tanto por dar y hacer lo mejor posible, que de verdad espero que les guste. Es mi primera telenovela y claramente uno va aprendiendo con el tiempo. Yo espero que sea la primera de otras.

En general, ¿cómo sueñas que sea tu boda?, los escenarios, en el día, en la tarde, en la noche, en qué estación, primavera, verano...

En realidad, no me he puesto a pensar en cómo podría ser mi matrimonio. De que me quiero casar, claro que sí, en algún momento, bajo la bendición de Dios. Soy muy creyente, pero todavía no me he puesto a pensar en eso. Me imagino que llegará en algún momento, cuando Dios así lo quiera.

¿Paolo está de acuerdo contigo en tener solo dos hijos?

No seas tan sapillo, jajaja. Pero a mí sí me encantarían dos, pero no sé en verdad. Será lo que Dios quiera, lo que Dios mande, que sean sanitos nada más.

TELENOVELA

En el melodrama, Alondra interpreta a Lucy, una joven secuestrada por un narcotraficante (Sergio Paris) que logra escapar de Iquitos para buscar en Lima a los hijos biológicos de su madre adoptiva (Denisse Dibós), otra mujer en cautiverio cuya familia la cree muerta.

Al llegar a la capital, Lucy acepta trabajar como bailarina en un club nocturno, pero este solo será un trampolín en sus aspiraciones.

“Te volveré a encontrar” también cuenta con las actuaciones de Gorge Slebi, Pablo Heredia, Maju Mantilla, Mayra Goñi, Karina Jordán, Marisa Minetti, Leslie Stewart, Javier Valdés, entre otros.

