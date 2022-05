Este jueves 12 de mayo de 2022, el programa “En boca de todos” reveló que Alondra García Miró habría dado varias señales de que su relación con Paolo Guerrero habría llegado a su fin.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que la ‘ojiverde’ expresó lo mucho que extrañaba actuar, actividad que habría dejado porque a Paolo Guerrero no le gustaba verla besando a otros hombres, aunque sean actores.

“Me acuerdo la época en que grababa la novela y yo no sé cómo hacía para levantarme todos los días a las 5:30. De hecho, no es que me levante siempre tan temprano. Habré estado nueve meses grabando todos los días, igual debo confesar que extraño”, dijo Alondra García Miró.

Pero eso no es todo. De acuerdo al programa “En boca de todos”, Alondra García Miró ya no utiliza el anillo de compromiso que Paolo Guerrero le dio en el pasado.

En Instagram, la ‘ojiverde’ mostró su mano izquierda y ya no se observa la costosa joya. “Acá en el tráfico, quiero enseñarles mis anillitos de hoy, estos de aquí, los amo”, dijo Alondra al mostrar sus anillos, entre los que no está el de compromiso.

Por si fuera poco, Alondra García Miró tampoco luce el dije de corazón con brillantes que le regaló Paolo Guerrero. Ahora, en su lugar, utiliza otras cadenas en el cuello.

Fuente: América Televisión

