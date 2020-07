Desde que se estrenó en medio de la pandemia por el Coronavirus, la telenovela “Te volveré a encontrar” se ha convertido en unas de las producciones imbatibles en el rating. No hay programa, serie, noticiero o novela que le haga mella en las cifras. El último viernes Alondra García Miró logró sumar 20.5 puntos, lo que le valió adjudicarse además el primer lugar de los espacios más vistos.

De acuerdo a Ibope Time, empresa medidora de rating la telenovela de América TV logró ese puntaje en la ciudad de Lima, mientras que en Lima y las 6 ciudades sumó 18.8 respectivamente. Vale indicar, que hace meses atrás ninguna producción ha logrado quitarle la corona del primer lugar.

CON NUEVA MASCOTA

De otro lado, “Alito” contó a través de su cuenta de Instagtam, un nuevo amor en su vida que no es Paolo Guerrero, sino su nueva mascota. “Él es mi último amor perruno. Se llama Yeezy y creo que no se los había presentado oficialmente. Es un hermosito y lo adoramos . Bueno Dolce puede que no tanto”, escribió.