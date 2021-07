¡Le pone el parche! El cantante Álvaro Rod se sumó a la lista de artistas que salieron al frente para defender al género de salsa luego que el productor puertorriqueño, Sergio George comentara que el mercado salsero “ya no existe”.

“Se respeta la trayectoria del señor, por la experiencia y logros que ha conseguido a lo largo del tiempo, pero la salsa está más viva que nunca. No está bien que generalice a todo el género en nuestro país. Si a él no le está funcionando temas en el Perú quizás algo no realiza bien, pero la salsa está más fuerte que nunca”, sostuvo Álvaro.

El artista peruano con proyección internacional también contó que ya tiene un año trabajando como solista y compositor en la salsa y ha logrado que sus canciones tengan gran acogida en las radios y plataformas digitales.

“A pesar que la cultura, el arte y la música en general pasa por una crisis por la pandemia, yo soy un artista nuevo y desde niño me dedico a la música por mi padre y he sido couch de varios cantantes que hicieron éxitos o tienen éxitos en la música. Pero decidí dar la cara y me ha ido súper bien”, señaló.

Álvaro Rod y los premios

En diciembre pasado, Rod sin cumplir un año como solista, recibió premios de las principales emisoras nacionales: Radiomar lo galardonó como Mejor dúo salsero junto a Amy Gutiérrez y también como Nuevo artista de proyección internacional.

Pero no todo queda ahí en sus logros en la salsa. En el 2020, su éxito “Vamos a escapar”, canción también compuesta por él y cantó con Amy Gutiérrez, fue número uno en las emisoras salseras del país.

En abril y mayo de este año, el single “Somos dos”, a dúo con Farik Grippa, fue el más escuchado en el ranking radial general por varias semanas y logró superar a artistas de renombres como Daddy Yankee, Marc Anthony Karol G, entre otros. Ahora viene sonando con “Escúchame mi amor” que ya es un éxito.

“La música salsera siempre va a sonar, pese a que existan detractores o quieran minimizar el género. Me siento bendecido de estar en este rubro que no es nada fácil, pero con empuje se logran las cosas. Seguiré demostrando que la salsa tiene mucho potencial”, refirió.

Cabe señalar que el joven artista también ha compuesto temas inéditos que han sonado en diferentes radios y novelas del país, como “Vamos escapar” (Ven, baila, quinceañera y Los Vílchez) “Somos dos” (Te volveré a encontrar). Mientras que compuso “No sé” (Amy Gutiérrez), “Te vas arrepentir” (Cielo Torres), “Ven y dime” (Bembé) y “Cuando te veo” un feat con You Salsa.

