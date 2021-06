La periodista Alvina Ruiz fue sorprendida por el fuerte sismo de 6.0 de magnitud mientras se encontraba al aire en el programa 2021 de Canal N.

Este miércoles, durante el programa “América Hoy”, Alvina Ruiz contó que se sintió aterrada cuando el temblor inició: “Yo con miedo, porque uno en pantalla trata de transmitir tranquilidad pero en verdad estaba aterrada”.

Alvina Ruiz explicó que pensó en su hija en medio del sismo: “Mi hija tiene 10 años y estábamos por terminar el programa y estábamos con un entrevistado, eran dos preguntas más y cerrábamos el programa, cuando en eso empieza un ruido fuerte con un remezón”.

“Lo único que en ese momento yo pensaba era yo he dejado a mi hija echada en mi cama, diciéndole ‘mi amor, no te preocupes porque cuando tú me veas que yo ya voy despidiendo el programa, quiere decir que falta poquito para que yo llegue’, entonces yo me acordaba de eso”, explicó.

La periodista señaló que se concentró en mantener la calma: “Me tengo que sobreponer al miedo porque no puedo dejar que esa emoción me gane porque si yo salgo aterrada, ya para mi hija va a ser que esto no tiene escapatoria”.

“Agradezco los mensajes que he tenido porque me estoy dando cuenta, efectivamente a través de lo que yo pensaba en ese momento por mi hija, si he podido dar un poquito de tranquilidad a aquellas personas en sus casas, adultos mayores, discapacitados o que estaban en edificios altos, si les he podido transmitir un poquito de calma para que no salgan disparados”, concluyó.

