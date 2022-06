Amber Heard decidió pronunciarse en una exclusiva entrevista para Savannah Guthrie de NBC News, tras perder el polémico juicio con Johnny Depp, donde sorprendió al revelar que todavía siente amor por su exesposo.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón...Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude”, comenzó diciendo la reconocida actriz.

Asimismo, señaló que no guarda rencor hacia el actor y que sabe que eso puede ser difícil de entender para otras personas. “No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”, agregó.

En ese sentido, Amber también reflexionó sobre los distintos ataques que viene recibiendo en redes sociales desde que empezó el juicio contra Depp. “No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, que es una promesa de hacer esto”.

Recordemos que el protagonista de “Piratas del Caribe” demandó a Heard por US$ 50 millones alegando que lo difamó en un artículo de opinión de The Washington Post de 2018, en el que escribió sobre su experiencia con la violencia doméstica.

Amber Heard contrademandó a Johnny Depp por US$ 100 millones y ambos fueron declarados responsables de difamación; sin embargo, el jurado otorgó una indemnización significativamente mayor a Depp.

