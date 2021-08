En la reciente emisión de “América Hoy” , Beatriz Martínez, conocida popularmente como ‘La Herbolaria’, se enlazó en vivo para contar que se encontraban en la avenida 28 de julio, en el Centro de Lima, ofreciendo sus emolientes para todo el público. Sin embargo, no contó con que Edson Dávila llegaría hasta ese lugar a hacerle la competencia.

“Pase casero, su rico emoliente”, dijo Beatriz cuando fue interrumpida por Edson, quien estaba ofreciendo “desayunos tiktokers”.

Cuando ‘Giselo’ y ‘La Herbolaria’ se encontraban discutiendo, apareció un personal de serenazgo y pidió a la mujer que desaloje el lugar. Mellisa Paredes y Ethel Pozo, quienes se encontraban en el set, se mostraron sorprendidas al ver al miembro de seguridad.

“Silencio, por favor, puede sacar a la señorita que no cumple con los protocolos de bioseguridad, por favor”, solicitó ‘Giselo’ al serenazgo. “Los pueden multar”, respondió el hombre.

“Ay no, es de verdad, es un serenazgo de verdad. Mil disculpas señor, qué vergüenza de verdad”, dijo alarmada Melissa Paredes. “Es un serenazgo real”, agregó Janet Barboza.

La conductora de “América Hoy” se mostraron sorprendidas porque el miembro de serenazgo solo desalojó a Beatriz Martínez.

“Se dan cuenta que desalojan a ‘La Herbolaria’ y a Edson lo dejan en el mismo sitio”, dijo entre risas Melissa, quien hizo una aclaración al miembro de seguridad: “Señor de serenazgo ‘La Herbolaria’ de verdad no vende ahí, es solo para ‘América Hoy’, señor no la desaloje”.

“Me llama la atención que están desalojando a ‘La Herbolaria’, que es profesional, y Edson no reacciona, no ayuda a su compañera. Edson eso no se hace”, agregó Janet Barboza.

