Ethel Pozo se volvió a referir a Julian Alexander, el hombre con el que se está dando una segunda oportunidad en el amor. La conductora de televisión dijo que estuvo cuatro años soltera y se tomó ese tiempo para ella, pero a la par oraba para que el hombre que llegue a su vida sea esa ‘persona ideal’ que esperaba.

“Cuatro años estuve sola para conocerme, me tomé ese tiempo para mí, porque soy madre divorciada y no quería equivocarme (…) Diosito me mandó más de lo que pedí y a todas las mujeres que están solas les digo que sigan orando, yo lo hice durante cuatro años y llegó”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

La conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” confesó que la primera foto –que compartió en Instagram– posando al lado de su novio, se la tomó una de sus hijas.

“Sí, es algo muy bonito y la primera foto que publicamos ha sido tomada por mi hija Luana, entonces es súper especial. Queremos cuidar lo que tenemos, que es algo maravilloso que solo puede venir de Dios”, comentó.

La hija de Gisela Valcárcel se sinceró y dijo que le gustaría tener “cuatro hijos porque yo he sido solita, pasaba mi etapa escolar con mi televisor”.

Al ser consultada sobre sus planes de matrimonio, Ethel sostuvo que es algo que “Dios dirá”. “Soy una persona seria, estuve cuatro años sola, porque cuando le entrego mi corazón a alguien es en serio, así soy, no juzgo a otras personas que tienen parejas muy rápido. Dios dirá”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia afirma que prefiere cantar con Marc Anthony

La salsera Yahaira Plasencia se sometió a una serie de preguntas en el renovado programa que lidera Ethel Pozo, “América Hoy”. https://elbocon.pe/boconvip/marc-anthony-publico-romanticas-fotografias-con-la-modelo-mili-pineiro-nndc-noticia/