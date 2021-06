La conductora Ethel Pozo felicitó a su hija mayor, Doménica, por sus 14 años. A través de Instagram, compartió emotivas fotos y un tierno mensaje dedicado a su primogénita.

“Mi primer Amor nació un 27 de Junio. Ese día me convertí en Madre de una niña increíble, a la que llamé Domenica ( hija de Dios)”, se lee en la publicación de Ethel Pozo.

“Cuando por fin la tuve en mis brazos conocí ese amor infinito que cambió mi vida para siempre. Dome, mi amor, ya sabes cuanto te quiere mamá porque no me he cansado de decírtelo desde el día en que naciste”.

En la publicación, la conductora destacó las cualidades de su hija: “Te adoro hijita, amo que seas el ser sensible y bondadoso que eres. Desde que naciste me han felicitado por lo buena que eres pero ese es un mérito tuyo mi amor, porque desde bebita eras una dulzura y aún hoy ya toda una adolescente lo sigues siendo”.

“Felices 14 Mi princesa!! que seas muy muy feliz siempre!! Y cuando la vida te muestre obstáculos y te tropieces sabes que estaré ahi para levantarte, para apoyarte y cuidarte. Nos haces muy felices Dome, te Amamos”, concluyó.

Junto al mensaje dedicado a la adolescente, Ethel Pozo publicó varias imágenes de Doménica.

