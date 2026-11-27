América Multimedia presentó su propuesta de programación para el 2027, que incluirá nuevas producciones nacionales, realities, concursos, contenidos deportivos y formatos digitales. La compañía busca ampliar sus audiencias y fortalecer su presencia en televisión abierta y plataformas digitales.

Durante la presentación de su Preventa 2027, Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia, destacó los resultados obtenidos durante este año y aseguró que la empresa alcanzó su mayor audiencia histórica, según las mediciones de Kantar IBOPE Media. Asimismo, expresó su confianza en superar esos resultados el próximo año.

NUEVOS PROGRAMAS

Entre los principales estrenos anunciados figuran “Señora Ley”, espacio conducido por la abogada y excongresista Rosario Sasieta, en el que se abordarán casos e historias que requieren respuestas; “Chicas de Plata”, un documental sobre la histórica medalla de plata de la selección peruana de vóley en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988; y la segunda temporada de “Chapa tu Money”, con Mateo Garrido Lecca.

La oferta también contempla “¡Qué dicen los peruanos!”, un concurso en el que familias competirán por premios en efectivo; “Antes de Partir”, programa de canto que salta de la plataforma “No somos Tv” a la televisión abierta y dará oportunidad a adultos mayores de cumplir sus sueños; y “La nueva voz de Corazón Serrano”, reality que buscará a la próxima integrante de la agrupación musical.

La presentación reunió a representantes de la industria audiovisual, anunciantes y figuras del entretenimiento. FOTO: GEC

En el ámbito de las novelas, destaca “Rastros de Mentiras”, producción de Del Barrio Producciones, América Multimedia y Globo, que llegará a las pantallas después del éxito de “Señora del Destino”.

PLATAFORMA DIGITAL

La innovación digital será otro de los ejes de la programación. La compañía anunció el desarrollo de series verticales elaboradas con inteligencia artificial, así como nuevos contenidos para América TVGO y YouTube, entre ellos pódcasts con artistas y formatos vinculados a programas como “Esto es guerra” y “Al fondo hay sitio”.

Por su parte, Emilio Rodríguez Larraín Salinas, presidente del Directorio de América Multimedia, señaló que la empresa debe adaptarse a las preferencias del público e invertir en tecnología para responder a los cambios de la industria audiovisual.

Emilio Rodríguez Larraín Salinas, presidente del Directorio de América Multimedia. FOTO: GEC

“Si no nos sabemos adelantar, vamos a terminar fracasados”, señaló, al explicar la necesidad de evolucionar junto con los hábitos de consumo.

También reafirmó el compromiso con el periodismo de calidad, la investigación y la veracidad de la información. “Hay que saber apoyar y hay que saber orientar. Hay que saber educar”, manifestó, al referirse a la responsabilidad de los medios frente a sus audiencias.

ALIANZA TELEVISIVA

Como parte de sus planes de expansión, América Multimedia y Panamericana Televisión anunciaron un acuerdo estratégico para desarrollar proyectos conjuntos en contenidos y comercialización. La alianza contempla producciones de Televisa, propiedad deportiva y nuevas oportunidades para impulsar producciones nacionales, además de alternativas comerciales dirigidas a los anunciantes.

Leonardo Bigott Salazar, CEO de Panamericana Televisión; y Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia. FOTO: GEC

Con esta programación, América Multimedia busca consolidar su crecimiento durante el 2027, con una oferta que combinará entretenimiento, ficción, deporte e innovación en distintas plataformas.